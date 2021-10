Manneken-Pis vêtu par l’hôpital universitaire de Madrid en hommage au personnel soignant

« La sélection de cet ensemble a été faite parmi plus de 40 costumes offerts par des particuliers et institutions espagnoles, sur les plus de 1.000 que compte le musée dédié à cette institution culturelle belge, en provenance du monde entier », précise l’ambassade espagnole.

Le jour de la fête nationale espagnole sera l’occasion pour le plus célèbre des kets bruxellois de ressortir, entre 9 et 18 heures, ce costume confectionné au crochet par un groupe de patientes souffrant de douleurs pelviennes chroniques du service d’obstétrique et de gynécologie de l’hôpital universitaire 12 de Octubre. « La sélection de cet ensemble a été faite parmi plus de 40 costumes offerts par des particuliers et institutions espagnoles, sur les plus de 1.000 que compte le musée dédié à cette institution culturelle belge, en provenance du monde entier », précise l’ambassade espagnole.

Ce n’est pas la première fois

Auparavant, la statuette avait déjà arboré ce costume en mars 2018, à l’occasion de la Journée mondiale de l’endométriose, et le 12 octobre 2020 en hommage aux services de santé espagnols, belges et mondiaux.

Plus d’un et demi après l’apparition du Covid-19 en Europe, il s’agit d’exprimer une nouvelle fois la reconnaissance de l’Espagne et de la Belgique pour « l’extraordinaire solidarité et le dévouement des services de santé, étendue aux chercheurs, chercheuses et scientifiques, qui ont également joué un rôle décisif pour sauver des millions de vies ». Ces personnes « continuent d’être un exemple pour toutes celles et ceux qui aspirent à une société plus engagée et plus solidaire », ajoute l’ambassade.