Mochélan, «ReWind»

Dans ce rap à textes comme l’appelle Mochélan (« On vient pour l’écoute »), en voici dix – entrecoupés de commentaires sur le vif apportant autodérision et ressort à la narration – dont le choix a été dicté par le souci de construire une histoire. Ainsi par exemple, « Versus » (intitulé de son ep de 2013) évoque ce système scolaire qui l’a bousillé (sic), jusqu’au jour où, devenu animateur d’ateliers d’écriture, il a découvert « l’autre côté », ce qui l’a fait réfléchir sur le rôle de l’école dans le fondement de notre société. Nourri au même biberon culturel, OldJazz joue avec les samples, les boucles et les rythmiques des années 90, mais sa manière de faire de la musique vient d’aujourd’hui. Avec une console. L’art est là : on croit entendre de « vrais instruments » et c’est organique, mais… il n’y a que du sample ! Fort !