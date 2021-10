Gaz et électricité: le gouvernement ficelle un «paquet énergie» pour les ménages en difficulté

Le conclave budgétaire – élargi à la relance et à la réforme du marché du travail – est en cours. C’est silence radio. Pas complètement. Prenez l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité, et la nécessité d’intervenir afin d’alléger la facture pour les ménages : il est question d’un « paquet énergie », nous explique-t-on.

Ajoutez une aide spécifique, un chèque en d’autres termes, entre 80 et 100 euros, aux mêmes bénéficiaires du statut social. Objectif, on l’a compris : cibler avant tout celles et ceux qui éprouvent le plus de difficultés socialement.

Troisième composante du fameux « paquet » : la neutralisation de la contribution fédérale figurant dans la facture, de l’ordre de 5 % actuellement (à côté de la contribution régionale, de la part des distributeurs, etc.) et sa transformation en accises afin qu’à l’avenir, le gouvernement puisse opérer au moins partiellement en cas de flambée des prix. Pour le coup, cela devrait alléger l’addition pour les ménages de 30 à 50 euros (annuellement, s’entend).