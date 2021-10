WhatsApp, Telegram, Signal: la confidentialité des communications cryptées est menacée

Dans une lettre ouverte adressée aux ministres fédéraux Vincent Van Quickenborne (Open VLD, Justice), Ludivine Dedonder (PS, Défense) et Petra De Sutter (Groen, Télécommunications), une septantaine d’experts en cybersécurité et d’organisations internationales actives dans la défense des droits fondamentaux et d’un internet libre, ouvert et sûr tirent la sonnette d’alarme. La nouvelle loi en actuellement en préparation sur la conservation des données dans le secteur des communications électroniques porte, selon eux, atteinte à la sécurité et la protection de la vie privée offerte par le chiffrement de bout à bout et serait même « l’une des plus dangereuses d’Europe ».