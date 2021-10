La troisième édition de la Ligue des Nations débutera par quatre journées dès juin 2022

Les Diables Rouges, qui ont dû se contenter de la 4e place après des défaites contre la France (2-3) et l’Italie (1-2) ce weekend lors du Final Four, seront têtes de série pour ce tirage au sort. Ils défieront trois des autres nations de la Ligue A : Portugal, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Angleterre, Pologne, Suisse, Croatie, pays de Galles, Autriche, République tchèque et Hongrie.

Les quatre premières journées se tiendront entre le 2 et le 14 juin, ce qui constitue un programme chargé pour les joueurs qui viendront de terminer leur saison en club. Les deux dernières journées sont prévues lors de la fenêtre internationale de fin septembre (22-27).