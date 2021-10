Logistics Nivelles: le chômage économique prolongé jusqu’au 17 octobre

Côté syndical, on s’étonne du non-respect du calendrier annoncé par la direction pour vider les entrepôts des produits périmés et s’assurer que toutes les normes étaient à nouveau respectées à l’intérieur des locaux, alors que les travailleurs sont chez eux, prêts à reprendre le travail mais restent en chômage pour cause de force majeure.

« C’est vraiment bizarre, les magasins sont vides mais le site ne tourne qu’à 30 % : on n’y prépare que quelques colis et on me dit qu’il n’y a plus de marchandises qui rentrent. Nous ne comprenons pas qu’on continue à invoquer la force majeure », indique le permanent CNE Didier Lebbe.

Sollicité, le groupe Kuehne & Nagel, dont dépend Logistics Nivelles, indique ne pas pouvoir donner plus d’informations à ce stade.