Cyberattaque à la Clinique Saint-Luc de Bouge: consultations annulées jusqu’à mercredi

Samedi, la clinique Saint-Luc Bouge (Namur) a subi une attaque informatique vers 7h du matin, avait-elle annoncé dimanche dans un communiqué. « En collaboration avec les experts fédéraux et notre département informatique, toutes les actions nécessaires ont été prises afin de stopper la propagation du ransomware. »

En raison de cette attaque, la clinique avait pris la décision d’annuler dans un premier temps l’ensemble des consultations et des examens d’imagerie médicale prévu ce lundi. L’établissement a toutefois pris la décision de prolonger l’annulation de ses consultations et de ses rendez-vous en imageries médicales le mardi 12 et le mercredi 13 octobre.