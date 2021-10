La place Flagey planche sur son avenir de «quartier apaisé»

Sens unique, circulation interrompue ou interdite : les communes d’Ixelles et de la Ville de Bruxelles récoltent ce lundi soir l’avis des citoyens sur les différents scénarios de circulation autour de la place Flagey. L’objectif est de la transformer en une des 50 « mailles apaisées » prévues d’ici 2030 dans le plan régional bruxellois Good Move, avec moins de circulation et plus d’espace de vie.

La place Flagey, particulièrement au croisement entre les chaussées d’Ixelles et de Vleurgat et la rue Lesbroussart, est devenue « un magma de voitures », d’après l’échevin de la Mobilité Yves Rouyet (Ecolo). Un carrefour aux multiples branches mais sans feux de circulation, fréquenté par un trafic en tous genres, piétons, cyclistes, automobilistes, transports en commun. Et un endroit où les accrochages se multiplient : « Il y a deux fois plus de cyclistes depuis deux ans avec la crise sanitaire, donc deux fois plus d’accidents. »