Les images du premier entraînement de Luka Elsner en tant qu’entraîneur du Standard (photos)

Il y a eu pas mal de mouvement en bord de Meuse depuis la dernière joute disputée par les Rouches. Rappelez-vous, c’était sur la pelouse du KV Malines, et les Rouches étaient menés 3-0 après moins de vingt minutes de jeu. Une situation qui avait poussé quelques supporters à monter sur le pré à la mi-temps, afin de dire leur façon de penser aux joueurs. Ce qui avait visiblement eu son petit effet, puisque les Liégeois semblaient un peu plus dans leur match en seconde période. Mieux encore : ils étaient parvenus à inscrire un pion, des œuvres de Denis Dragus. Cela n’a toutefois pas suffi à sauver la tête de Mbaye Leye, qui a été démis de ses fonctions le lundi suivant, au même titre que Patrick Asselman et Éric Deflandre.

Quelques jours plus tard, le successeur du Sénégalais était connu : il s’agit de Luka Elsner, qui sera accompagné dans cette tâche de Will Still et de Serge Costa. À la tête de Courtrai, le Slovène de 39 ans a donc décidé de relever un plus gros défi à ce stade de sa carrière. Et, vu la crise désormais ancrée au Standard, c’est un fameux challenge qui s’offre à lui…