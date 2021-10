Alexey Lutsenko devance Matteo Trentin au sprint et remporte la Coppa Agostoni

Lundi après-midi au bout d’un parcours accidenté de 180 km, le Kazakh de l’équipe Astana s’est imposé à Lissone, en Lombardie, où le départ de la course avait aussi été donné. Il a devancé au sprint son compagnon d’échappée l’Italien Matteo Trentin (UAE-Team Emirates). L’Italien Alessandro Covi, équipier de Trentin, a remporté le sprint du peloton de poursuivants arrivé douze secondes plus tard. Le duo de tête a bien failli entrer en collision avec un piéton qui a traversé devant eux dans les derniers kilomètres, mais ils sont restés en tête jusqu’à la ligne d’arrivée, où Lutsenko a étonnamment battu l’Italien, intrinsèquement plus rapide.

Âgé de 29 ans, Lutsenko enlève sa 2e victoire de la saison après la 4e étape du Critérium du Dauphiné, un contre-la-montre individuel, et la 29e de sa carrière.