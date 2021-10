Les Diablotins visent le quatre à la suite

Après avoir manqué l’Euro 2021, les Espoirs belges sont bien partis dans la campagne qualificative pour l’édition 2023. Ce mardi, les hommes de Jacky Mathijssen peuvent signer un quatrième succès consécutif, ce qui leur permettrait déjà d’entrevoir la Roumanie et la Géorgie…

Pour beaucoup de Belges, l’intérêt de cette trêve internationale s’est envolé, jeudi soir, dans le ciel turinois après l’uppercut infligé aux Diables rouges. Or, il serait bien malheureux de négliger les Diablotins, brillants leaders de leur poule qualificative pour l’Euro 2023 et qui, pour les meilleurs d’entre eux, doivent assurer à terme la succession de la génération dites « dorée ». Si la prometteuse génération ‘99 a loupé le train de la dernière édition, l’actuelle semble davantage avoir la tête sur les épaules. Son début de campagne (9/9) laisse augurer de belles choses, y compris peut-être un « road trip » en Roumanie et Géorgie, où se tiendra le rendez-vous continental des Espoirs.

1 Une nouvelle génération qui en impose déjà