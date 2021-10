Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est parvenu à terminer dans le vert

Les hausses étaient emmenées par Aperam (46,25) avec un bond de 2,80 pc, Umicore (51,28) et Aedifica (111,40) progressant de 1,75 et 2,20 pc, WDP (36,12) et Melexis (92,90) de 1,23 et 0,98 pc. Ageas (41,57) gagnait 0,51 pc alors que KBC (79,96) et AB InBev (47,35) restaient négatives de 0,17 et 0,36 pc. Solvay (105,50) et UCB (98,32) étaient positives de 0,43 et 0,63 pc, arGEN-X (256,00) et Galapagos (43,44) regagnant 0,27 et 0,18 pc. Proximus (17,46) et Telenet (32,82) valaient finalement 0,09 et 0,37 pc de plus que vendredi, Orange Belgium (19,34) perdant par ailleurs 2,32 pc alors que Bpost (7,70) était repartie de 0,13 pc à la hausse.

Hors indice, Recticel (14,64) et Xior (50,20) étaient suspendues dans l'attente d'un communiqué, celui de Recticel annonçant la cession d'une division pour contrer l'OPA autrichienne. Exmar (4,95) rebondissait de 9,9 pc en compagnie de Euronav (9,17) et Bekaert (36,16) qui gagnaient 2,5 et 3,9 pc, Shurgard (48,70) et Unifiedpost (17,60) affichant des plus-values de 2,3 et 3,9 pc. D'abord en hausse, Oxurion (2,42) reperdait 1,8 pc tandis que Celyad (3,65) et Mithra (18,48) progressaient de 5,6 et 2,2 pc, Bone Therapeutics (1,48) et Nyxoah (23,75) de 1,9 et 1,7 pc.