Les Kenyans Benson Kipruto et Diana Kipyogei remportent le célèbre marathon de Boston

Benson Kipruto a remporté la 125e édition du marathon Boston, lundi aux Etats-Unis. Le Kenyan a couru les 42,195 km en 2h09:51. Il enlève à 30 ans son premier succès dans un des six World Marathon Majors (Berlin, Tokyo, Londres, Boston, Chicago, New York). Il a remporté cette année le marathon de Prague en 2h10:16 le 30 mai, s’était classé 7e du marathon de Londres en 2020 et 10e à Boston en 2019.