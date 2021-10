Qualifications Euro U21 2023: «Le Danemark, un beau défi à relever pour les joueurs», prévient Jacky Mathijssen

Après leur victoire face au Kazakhstan vendredi, les Diablotins vont cette fois affronter un adversaire d’un autre calibre face au Danemark qui compte deux victoires en autant de rencontres après des succès contre le Kazakhstan et l’Écosse.

« Le Danemark s’est qualifié pour les quatre dernières éditions de l’Euro U21 et cela montre l’excellent travail qui est réalisé là-bas », a précisé Jacky Mathijssen. « Avec tout le respect que j’ai pour le Kazakhstan et la Russie, le Danemark possède plus de qualités que ces deux équipes. Ce sera aux joueurs de prouver qu’ils peuvent rééditer leurs dernières performances contre un adversaire plus fort. »