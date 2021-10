Du changement au Racing Genk: Dimitri de Condé devient «Head of Football»

De Condé, 46 ans, est directeur sportif du KRC Genk depuis mars 2015. Aujourd’hui, il franchit une nouvelle étape dans l’organisation et, en tant que « Head of Football », il devient le responsable ultime de tous les aspects liés au football au sein du club. « Il sera le facteur déterminant de la vision sportive de l’ensemble du club, de l’équipe A aux plus jeunes talents de notre académie de jeunes », peut-on lire dans un communiqué de presse.

« Le Racing Genk est un club fantastique et le club de mon cœur – ce n’est pas un secret », a répondu De Condé. « Avec cet engagement renouvelé, j’ai également suivi mon cœur, même si ces dernières années, j’ai également été approché par d’autres clubs. Je me sens apprécié ici pour ce que je fais et je suis fier de ce que nous avons réalisé ensemble au cours des six années où j’ai été directeur sportif. C’est notre mission et notre ambition de porter le KRC Genk à un niveau encore plus élevé dans les années à venir. »