Pandora Papers et abus fiscaux: une lutte aux airs d’histoire sans fin

Huit années de révélations fiscales depuis l’éclaireur Offshore Leaks et plus de 690 millions d’euros de magot récupéré par le fisc belge (en comptant les scandales des banques UBS et HSBC). Huit années de négociations fiscales à marche forcée entre Européens qui ont parfois laissé quelques portes ouvertes pour les allergiques à l’impôt les plus chevronnés.

La politique des microfissures

Quand, en 2014, fait surface le scandale des rabais fiscaux octroyés par le fisc luxembourgeois à de grandes multinationales (Luxleaks), la réponse donnée au niveau de l’Union européenne est de clarifier une disposition existante de la transparence entre les fiscs des Etats. Ceux-ci, en effet, étaient déjà tenus de s’informer mutuellement de manière spontanée ou à la demande s’ils accordaient un rescrit fiscal (un accord négocié avec le fisc sur la manière dont une entreprise va être taxée). Mais ils le faisaient peu, ou pas.