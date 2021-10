Fédération Wallonie-Bruxelles: un milliard de plus pour les bâtiments scolaires

A la faveur d’une embellie dans les prévisions économiques, le gouvernement francophone se propose de répondre au défi climatique. Il mettra un milliard de plus sur la table en dix ans pour assainir les bâtiments scolaires. Au passage, il offre 30 millions de plus au supérieur.

Tout va très bien, Madame la Marquise ? Non, tout ne va pas bien. En fait, tout va moins mal que prévu. On parle ici du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de sa valse des milliards : 11 environ pour ses recettes annuelles, 10 pour la dette cumulée en 2021, 22 pour la dette cumulée en 2035 et un milliard pour le déficit prévu en 2022. Et qu’est-ce qui va mieux ? Le dernier chiffre : alors que les prévisions macroéconomiques initiales tablaient sur un bon gros milliard de déficit, la hausse de 3 % du PIB en 2022 (donc des revenus) permet d’espérer contenir la dette à 985 millions. Passons sur ce cadeau empoisonné aux générations futures pour s’intéresser aux politiques nouvelles annoncées au détour de l’épure budgétaire 2022.

