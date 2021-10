La Belgique va se doter d’un centre d’excellence sur le climat

Le gouvernement fédéral accède à une ancienne demande de la communauté scientifique. Il crée un centre pour le climat pour coordonner les nombreuses recherches, mieux informer le public et éclairer les politiques.

La lettre adressée au Premier ministre de l’époque (c’était Charles Michel, MR) date de novembre 2014. Elle est cosignée par des climatologues, des glaciologues, des géologues, des géographes, des mathématiciens, des spécialistes de la biodiversité, des chimistes du sol, des experts du développement durable… Ils sont flamands et francophones, viennent de toutes les universités et institutions scientifiques du pays. Ils et elles réclament « la création d’un centre d’excellence pour le climat » dans notre pays.