Le coût de la vie a-t-il vraiment augmenté?

La flambée des tarifs du gaz et de l’électricité peut laisser penser que les prix des produits du quotidien s’enflamment. Est-ce le cas ? Nous avons comparé l’évolution des tarifs de cinquante produits sur ces douze derniers mois afin d’y voir plus clair.

C’est une idée tenace dans l’esprit de nombreux consommateurs : le coût de la vie aurait littéralement explosé ces derniers mois. Mais cette perception correspond-elle à la réalité ? Un indicateur capital permet de mesurer l’inflation : l’indice des prix à la consommation. Il est calculé sur la base du fameux « panier des ménages » composés de 230 groupes de produits et de services du quotidien et mis chaque mois à jour grâce au suivi du prix de 100.000 articles, prestations et abonnements. Du tarif du pain à celui du ticket de cinéma en passant par la facture d’électricité et d’internet, cet indice permet de savoir à quel point notre quotidien se renchérit. Le tout est pondéré par une étude bisannuelle des dépenses réelles des ménages, dont la dernière, publiée le mois dernier, cerne 2020. Verdict ? En septembre, comparativement au même mois de l’an dernier, le taux d’inflation s’établissait à 2,86 %, ce qui est supérieur aux 2 % constituant l’objectif de la Banque centrale européenne (BCE).