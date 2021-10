Lufthansa rembourse une partie des aides d'État

Selon le CEO de Lufthansa, Carsten Spohr, plus de 100.000 emplois ont pu être sauvés grâce aux aides d'État. Mais le secteur sort maintenant lentement de la crise. "Nous sommes de plus en plus confiants dans l'avenir", ajoute le patron de la compagnie. "De plus en plus de pays ouvrent leurs frontières et la demande de voyages en avion augmente chaque jour." La situation reste néanmoins "difficile", souligne-t-il.