Propos haineux sur le web: un procès d’assises pour démontrer l’urgence de légiférer

Ce lundi, pour le premier jour de son procès devant la cour d’assises, Sami Haenen a mis sa plus belle blouse, rouge criant, comme celle qu’il avait dans le clip tourné place Saint-Lambert, où il se déhanchait sans rythme en chantant (faux) sa solitude et sa différence sur l’air de « Lolita ». Le jeune homme s’était lancé sur le web après avoir été harcelé, en secondaires, parce qu’à l’époque il était trop maigre. Peu doué sur le plan artistique, il avait persévéré, essuyant quolibets et insultes sur ses vidéos qui faisaient le buzz (son interprétation de « Lolita » a été visionnée près de 100.000 fois…) et qu’on partageait sur des « pages » Facebook dédiées à l’humour.