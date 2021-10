Carlos Rodriguez et Emma Raducanu: le clan Henin réagit

Ce lundi, nous vous faisions part du grand intérêt porté par Emma Raducanu, et son team, sur Carlos Rodriguez.

La révélation britannique et lauréate surprise du dernier US Open a placé l’ancien mentor de Justine Henin en tête de liste des coaches avec qui elle aimerait travailler en 2022. À 18 ans, celle qui était encore une inconnue du circuit WTA, en juin dernier, est à la recherche d’un vrai formateur, aguerri au plus haut niveau.

Cette nouvelle a fait bondir le clan Henin car, on le sait, depuis le 18 mai dernier, et 10 ans passés en Chine, Carlos Rodriguez a acté son retour en Belgique en devenant le directeur sportif de l’Académie Justine Henin à Limelette, près de Wavre. « Carlos reste bien à 100 % directeur de l’Académie », commente-t-on ainsi du côté du management lié à Justine Henin. « Il n’a jamais été question qu’il devienne le coach d’Emma ».

Tout le week-end et encore ces dernières heures, nous avons évidemment tenté de joindre le principal intéressé, qui visiblement, était à l’étranger.