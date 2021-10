Génération «2026»: l’après-Qatar se construit déjà maintenant pour les Diables rouges

Si le Final Four de la Nations League a laissé un goût amer à la Belgique, elle peut déjà pleinement se focaliser sur le prochain objectif : le Mondial 2022 au Qatar. Ou la dernière opportunité de la génération « dorée ». Après certains cadres raccrocheront les crampons internationaux. Dès l’après-Qatar pour certains – à l’instar de Roberto Martinez – alors que d’autres joueront encore l’Euro 2024 en Allemagne. Après, il ne restera plus grand monde de l’épopée russe de 2018 et ce sera à la « NexGen » de reprendre le flambeau. Une passation de pouvoir qui a déjà été lancée à Tubize avec notamment l’Euro espoirs en 2023 et les Jeux olympiques de Paris en 2024 comme tremplins.