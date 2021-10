Bruxelles: le flou demeure autour de la vaccination dans les écoles

Combien d’écoles bruxelloises ont déjà eu droit à une séance de sensibilisation à la vaccination ? Avec quel résultat – traduction : combien d’élèves ont été vaccinés dans ce cadre ? Ces questions, nous les posons depuis le lancement de la campagne en milieu scolaire (le 7 septembre), à la Cocom et à l’ONE, en vain. Avec plus d’insistance depuis la semaine dernière. Point de ministre (Alain Maron et Bénédicte Linard) qui monte au front, mais de nouveau les deux managers de la crise covid, Inge Neven (Cocom) et Anne-Claire Henry (ONE). Et un chiffre : depuis le 1er septembre, 10.000 jeunes de 12 à 17 ans ont été vaccinés.