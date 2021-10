A la Gare du Nord, le casse-tête sécuritaire continue

Il y a un mois, à la suite d’une fusillade ayant fait un blessé dans le quartier commerçant de la rue de Brabant, le maïeur de Saint-Josse et la bourgmestre de Schaerbeek interpellaient via un communiqué commun le pouvoir fédéral en le sommant de prendre la situation à bras-le-corps. Dans la foulée, et face à la colère croissante de riverains de la gare, les deux communes planchaient sur un plan d’interdiction de la consommation nocturne d’alcool – désormais d’application – aux abords du pôle multimodal, en pointant ce facteur comme l’un des maux majeurs des quartiers alentours, en plus de la présence constante depuis des années de personnes en errance, souvent en situation de séjour irrégulier.