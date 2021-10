Bruxelles: soupçons de viols et d’agressions sexuelles dans deux bars du Cimetière d’Ixelles Un appel a boycott a été lancé sur les réseaux sociaux appelant à ne plus se rendre dans les deux bars en question.

De nombreux témoignages d’agressions sexuelles et de viols de la part d’employés de deux bars reconnus du Cimetière d’Ixelles à Bruxelles affluent sur les réseaux sociaux depuis dimanche soir. D’après les témoignages, au moins un barman droguerait des jeunes femmes en versant des substances dans leur verre avant d’abuser d’elles. Depuis, un appel au boycott a été lancé sur les réseaux sociaux appelant à ne plus se rendre dans les deux bars en question, le Waff et le El Café.

« On a appris par les réseaux sociaux que l’un de nos employés était suspecté d’agressions. On a décidé ce lundi de mettre à pied la personne concernée immédiatement par principe de précaution en attendant de plus amples informations. Ceci étant dit, nous, on n’a eu aucune communication de la police pouvant nous laisser penser que quelqu’un de notre personnel représenterait le moindre danger pour qui que ce soit. Cela fait quinze ans qu’on assure la sécurité de nos clients et que c’est un point extrêmement important pour nous. Tout notre personnel a un certificat de moralité. On est assez surpris et on prend cela très au sérieux. Si les faits sont avérés, on sera les premiers à soutenir une condamnation », a commenté ce lundi la direction du Waff à nos confrères de Sudinfo.

L’établissement a également communiqué sur ses réseaux sociaux : « La sécurité et le bien-être de notre clientèle sont notre priorité absolue. Notre établissement est équipé de caméras infrarouges couvrant l’entièreté du lieu, et, ce, 24 h sur 24. Tous les actes ou faits répréhensibles ayant eu lieu au sein du (…) café sont donc filmés et enregistrés, et, ce, pour garantir votre sécurité ainsi que celle de notre personnel. Par ailleurs, nous travaillons en collaboration avec la police chaque fois que celle-ci est saisie pour une plainte, peu importe la nature de celle-ci. La police nous confirme qu’il n’y a aucune enquête en cours ni aucune plainte concernant des manquements d’un des membres de notre équipe… »