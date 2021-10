Le gouvernement supprime le certificat médical pour une journée d’absence

L’un des principaux objectifs est d’alléger le travail des médecins généralistes, en nombre insuffisant et surchargés de travail.

Toute personne malade pendant une journée, ne devra plus remettre de certificat médical à son employeur, indique la VRT. C’est ce qu’a annoncé le gouvernement lundi.

Jusqu’à présent, un salarié qui s’absente du travail pour raison de santé doit en informer son employeur. C’est la loi du 3 juillet 1978. Il doit pour cela fournir à celui-ci un certificat médical, obligation prévue dans une CCT sectorielle ou le règlement de travail, ou exigée par sa direction. Dès la mise en application de cette nouvelle règle, vous ne devrez plus présenter de certificat médical à votre employeur si vous êtes malade une journée et que vous ne pouvez pas vous rendre sur votre lieu de travail. Vous pourrez bénéficier de cet avantage maximum trois fois par an.