Tarif social et chèque énergie, malades de longue durée, relance: les solutions du gouvernement De Croo

Le Premier ministre Alexander De Croo prononce son discours de politique générale ce mardi au Parlement. Il s’inspirera des résultats du conclave budgétaire, élargi à la relance et à la réforme du marché du travail, qui s’est poursuivi tard lundi soir. Voici le programme…

Le Premier ministre est attendu à la Chambre mardi après-midi, muni de l’accord budgétaire, augmenté d’un plan de relance et d’une série de réformes ayant trait au marché du travail. A l’heure de rédiger ces lignes, les sept partenaires de la Vivaldi (Open VLD, MR, PS, SP.A, Groen, Ecolo, CD&V), en l’occurrence les vice-Premiers ministres, étaient toujours à pied d’œuvre.

Le paquet énergie, le budget

En ce qui concerne le budget, et plus spécialement les mesures (des dépenses) visant à contrecarrer, au moins en partie, la hausse des prix du gaz et de l’électricité, il est question d’un « paquet énergie », qui faisait l’objet d’un accord de principe lundi soir.