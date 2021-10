Mondial 2022: Noa Lang en grande forme avec les Pays-Bas, l’Allemagne première nation qualifiée (vidéos) Mission accomplie pour les Néerlandais mais encore davantage pour les Allemands.

@News

Par Afp Publié le 11/10/2021 à 22:52 Temps de lecture: 3 min

L’Allemagne est devenue lundi la première équipe à décrocher son billet pour le Mondial 2022 au Qatar via les qualifications, en s’imposant 4-0 en Macédoine du Nord grâce notamment à des buts « made in Chelsea », de Kai Havertz et un doublé de Timo Werner. La seule équipe qualifiée jusqu’ici était le Qatar, en tant que pays organisateur. Alors qu’il ne reste que deux matches à jouer, les quadruples champions du monde comptent 8 points d’avance sur la Roumanie, deuxième du groupe J, et ne peuvent plus être rejoints.

Cette qualification de l’Allemagne – la 18e consécutive depuis 1954 pour la phase finale d’un Mondial – dans un groupe facile, n’est ni une surprise ni un présage. Lors de la dernière édition, la Mannschaft s’était qualifiée pour le Mondial 2018 en remportant ses dix matches… pour être éliminée dès la phase de groupes en Russie. Plus important est le nouvel enthousiasme dont fait preuve cette équipe depuis l’arrivée sur le banc de Hansi Flick, qui a succédé à Joachim Löw après l’Euro. L’ex-entraîneur du Bayern a visiblement insufflé un esprit nouveau, en mettant en place un football fondé sur la possession et la prise de risques offensifs. Flick demande à ses attaquants de provoquer en un contre un, et leur donne le droit à l’erreur.

A Skopje, contre le seul adversaire qui l’avait battue dans ce groupe de qualifications (2-1 à l’aller à Duisbourg), l’Allemagne a pourtant très longtemps buté sur une défense bien organisée. En première période, ni Kimmich, de la tête dès la 2e minute, ni Werner, qui a touché le poteau (45e+2), ni Gnabry, pas assez précis dans son tir (41e), n’ont pu tromper le gardien Dole Dimitrievski. C’est Kai Havertz, l’attaquant de Chelsea, qui a débloqué la situation à la 50e minute. Sur une relance jouée rapidement par Gnabry depuis son propre camp, Müller, Werner et Havertz se sont retrouvés à trois contre deux en contre : tandis que Werner fixait un défenseur à droite, Müller a servi sur sa gauche Havertz, qui a facilement trompé Dimitrievski (1-0). Werner a ensuite mis son équipe à l’abri en trois minutes : reprise de demi-volée à dix mètres d’un ballon en profondeur de Müller (2-0, 70e). Et tir enveloppé du droit de l’angle de la surface (3-0, 73e). La fin de match a donné un aperçu de l’avenir de cette équipe, lorsque Karim Adeyemi (19 ans, RB Salzbourg) a servi la pépite du Bayern Jamal Musiala (18 ans) pour un quatrième but plein de sang-froid en duel face au gardien (83e). Toujours plus proches du Qatar : les Pays-Bas, logiquement vainqueurs du modeste Gibraltar (6-0) lundi au Kuip de Rotterdam, se sont rapprochés d’une qualification pour la prochaine Coupe du monde. A deux matches de la fin des qualifications, les Pays-Bas occupent la tête du Groupe G avec 19 points (en 8 matches) devant la Norvège (17 points) et la Turquie (15). Samedi déjà, les Pays-Bas avaient fait un grand pas vers le Qatar en s’imposant en Lettonie (1-0) alors que leurs deux principaux rivaux, Turquie et Norvège, avaient fait match nul (1-1) à Istanbul.