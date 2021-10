Face aux inondations, il faudra prévoir l’imprévisible

C’est toujours pareil : dans ce pays, il faut un drame pour que les choses bougent. Les bousculades du Heysel ont imposé de nouvelles règles de sécurité dans les stades. L’affaire Dutroux a débouché sur une réforme des polices. L’explosion de Ghislenghien a poussé à s’interroger sur l’organisation des secours. Les livres d’histoire retiendront que les inondations de juillet 2021 ont permis d’élaborer de nouvelles procédures pour lutter contre les catastrophes naturelles, dont les crues de grande ampleur.

Associé à l’université de Liège, l’expert suisse Stucky a présenté la première partie d’un rapport qui va dans ce sens, en attendant des recommandations plus formelles : qu’il s’agisse des institutions ou des citoyens, la Belgique et la Wallonie ne sont pas des champions de la « culture du risque » et même de la « culture de crise ». Les règles et les outils ne sont pas à la hauteur des besoins quand la nature se déchaîne.