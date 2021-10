De Croo tient son accord budgétaire, après une nuit très agitée...

La Vivaldi ne s’est pas encore accordée sur les grandes lignes du budget 2022. Les vice-Premiers ministres ont suspendu leurs discussions vers 5h30. Alexander De Croo est toutefois attendu à la Chambre à 14h30 pour prononcer sa déclaration et présenter le contenu de l’accord.

Le gouvernement fédéral n’est pas parvenu à boucler cette nuit son grand accord socio-économique en préparation, qui comprend 117 mesures pour boucler le budget, pour relancer l’économie mais aussi pour soutenir les ménages les plus fragilisés pour faire face à la hausse des prix de l’énergie.

La plupart de ces mesures ont fait l’objet d’un accord. Durant la nuit, il semblait même que les vice-Premiers, y compris socialistes et libéraux francophones, avaient définitivement donné leur consentement. « Nous étions tous d’accord et avons donc achevé notre réunion », dit une bonne source. Et effectivement, le vice-Premier VLD annonçait la bonne nouvelle, l’agence Belga en était également informée par d’autres sources.