Climat - Le recours à l'énergie décarbonée est "essentiel" pour atteindre les objectifs climatiques

Vu la progression du marché, le rapport souligne qu'il faut utiliser de nouvelles méthodes scientifiques afin de mesurer les trajectoires de neutralité carbone des entreprises. "Les énergies renouvelables ont modifié les paramètres de mesure et de nouveaux paramètres sont nécessaires. Les trajectoires 'net-zéro' des entreprises doivent s'appuyer sur des méthodes de mesure scientifiques indiscutables et des données pertinentes qui incluent tous les gaz à effet de serre".

Le Covid-19 a certes eu un impact positif sur l'environnement, mais l'accalmie fut de courte durée. "La pandémie n'a pas entraîné une diminution durable des émissions de gaz à effet de serre nécessaire à l'atteinte de l'objectif de 1,5°C de réchauffement climatique pour 2100", constate Colette Lewiner, conseillère Énergie auprès de la Direction générale de Capgemini. Dès lors, "les acteurs du marché doivent multiplier leurs efforts sur le déploiement des technologies bas carbone (solaire, éolien, batteries électriques, hydrogène vert, NDLR.), l'augmentation du stockage de l'électricité et l'intensification de l'électrification", poursuit-elle".

Et pour freiner l'évolution climatique, un changement de vitesse en matière d'investissement s'impose, selon l'étude. Tout comme une réflexion sur le bon équilibre entre financement et résultat tangible: chaque Euro investi doit conduire à une diminution des émissions.

"Il faut dès à présent investir beaucoup plus dans la production à faible teneur en carbone si nous voulons à la fois répondre à la croissance de l'électrification - 2 à 3 fois la capacité actuelle requise d'ici 2050 - et, dans le même temps, décarboner la production d'électricité", ajoute Philippe Vié, vice-Président Energie et Utilities chez Capgemini.