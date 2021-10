Une éruption solaire touche la Terre, des aurores boréales jusqu’en Écosse étaient jugées «possibles»

Lorsqu’une tempête solaire survient, des aurores boréales sont davantage visibles sur Terre. Dans ce cas-ci, le phénomène était jugé possible jusqu’à New York et jusqu’en Écosse.

En effet, le centre de prédiction météorologique spatiale des États-Unis, qui dépend de l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA) prévient qu’une éruption solaire de grande ampleur a commencé à toucher la Terre lundi après-midi. D’après les autorités américaines, le phénomène pourrait perturber les satellites et certains réseaux électriques présents dans les latitudes les plus élevées.

Lundi, un phénomène relativement rare a frappé la Terre. Une éruption solaire a impacté la Terre et a provoqué des aurores boréales dans des régions plus au sud, avait signalé lundi La Voix du Nord.

Des aurores boréales jusqu’en Ecosse

La NOAA estime cette tempête géomagnétique en catégorie 2, ce qui implique un niveau « modérément fort » sachant que l’échelle compte cinq niveaux allant de G1 (mineur) à G5 (extrême). La catégorie 2 correspond à une fréquence moyenne de 55 épisodes par an, explique La Voix du Nord. Plus la tempête solaire est puissante, plus les aurores boréales sont visibles au sud de la Terre.

Lorsqu’une tempête solaire survient, des aurores boréales sont davantage visibles sur Terre. Dans ce cas-ci, le phénomène était jugé possible jusqu’à New York et jusqu’en Écosse. Certains habitants du Nord de la France et du Pas-de-Calais avaient pu observer le spectacle en 2015.