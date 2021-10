Bourse de Bruxelles - Les craintes de l'inflation reprennent le dessus

Hors indice, Recticel (14,64) restait suspendue dans l'attente d'une réaction autrichienne. Xior (52,30) revenait par contre aux écrans après l'annonce de son OPA sur Quares, son cours ayant bondi de 7,5 pc avant de ramener cette avance à 4,2 pc. D'Ieteren (127,80) et Bekaert (35,88) cédaient 0,8 pc, Euronav (9,00) et Exmar (4,88) reperdant 1,9 et 1,3 pc tandis que Ahold Delhaize (28,17) chutait de 2,4 pc. Acacia Pharma (1,77) était enfin négative de 2,7 pc à l'inverse de Mithra (18,90) et Hyloris (13,85) qui s'appréciaient de 2,3 et 2,6 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1563 USD dans la matinée de mardi, contre 1,1579 la veille vers 16H30. L'once d'or cédait 0,30 dollar à 1.757,90 dollars et le lingot se négociait autour de 48.905 euros, en progrès de 55 euros.