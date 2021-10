L’Afghanistan risque de sombrer dans la pauvreté universelle

Une fosse septique a explosé et la ruelle qui permet d’accéder aux maisons s’est transformée en bourbier immonde et pestilentiel. Les enfants trouvent cela marrant et ils déposent des pierres pour parcourir le chemin en sautillant. Les adultes ne trouvent pas cette situation si amusante mais, de toute évidence, ils ont l’habitude de ces problèmes quotidiens dans ce secteur humide du 17e district de Kaboul. Ils ne semblent apparemment pas s’inquiéter, en premier lieu, de savoir qui est au pouvoir : des barbus djihadistes ou un président à la solde de Washington ? Loin d’envisager la possibilité de frapper à la porte d’une ambassade en vue de tenter de fuir le pays, ils veulent avant tout un toit et de la nourriture.