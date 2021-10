Davantage de trains Eurostar duant la période de Noël

Actuellement, neuf trains à grande vitesse circulent chaque jour entre la capitale britannique et l'Europe continentale : trois au départ et à destination de Bruxelles et six au départ et à destination de Paris.

Pendant la période de Noël - du 12 décembre au 8 janvier - il y aura un total de quatorze trains: cinq de et vers Bruxelles (dont deux iront jusqu'Amsterdam) et neuf de et vers Paris.