Autriche: le nouveau chancelier s’engage en faveur de l’Union européenne

Le nouveau chancelier autrichien Alexander Schallenberg a tenu à souligner sa position pro-européenne lors de sa déclaration gouvernementale. Sur toutes les questions urgentes telles que la pandémie, la concurrence économique internationale, l’immigration et la protection du climat, « l’Europe continue d’être notre cadre de référence et le levier politique décisif pour nous », a-t-il déclaré au parlement mardi. À la suite de la démission de son prédécesseur Sebastian Kurz pour des accusations de corruption, Alexander Schallenberg (ÖVP) est devenu lundi chancelier.

Alexander Schallenberg n’a pas dit un mot sur l’enquête contre Kurz et n’a également annoncé aucun plan de lutte contre la corruption. Sebastian Kurz et ses proches collaborateurs sont soupçonnés d’avoir utilisé l’argent public pour s’assurer une couverture et des sondages favorables. L’ex-chancelier nie ces allégations. Ces accusations ont bien failli faire tomber la coalition entre l’ÖVP et les Verts.

« Si j’ai un message à leur adresser aujourd’hui, c’est que notre main est tendue », a déclaré Schallenberg à l’attention des Verts et de l’opposition. Le FPÖ (droite) et le SPÖ (social-démocrates) ont toutefois annoncé des motions de censure avant même le début de la session parlementaire.