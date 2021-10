Prix de l'Energie - Test Achats salue les mesures du fédéral et appelle les Régions à contribuer (2)

Le paquet prévoit également l'octroi d'un chèque énergie pour les ménages bénéficiant du tarif social. "Le message est clair: le gouvernement veut venir en aide aux ménages les plus vulnérables. Test Achats soutient cette mesure qui lui semble plus appropriée qu'un chèque énergie destiné à tous les ménages belges, en ce compris les ménages aisés qui n'en auraient pas besoin."

La première mesure envisagée est la prolongation du tarif social, que Test Achats appelait de longue date. Cette mesure "permettra d'éviter que les consommateurs à faibles revenus, qui ont pu bénéficier du tarif social pendant un an, soient soudainement obligés de conclure un contrat coûteux sur le marché", explique l'association de consommateurs, qui insiste pour que la nécessité de prolonger à nouveau cette mesure soit réévaluée au moment de son échéance, à la fin du premier trimestre 2022.

"Les grands oubliés des mesures prévues par le paquet énergie sont les personnes faisant partie de la classe moyenne: celles-ci n'entrent en effet pas dans les conditions pour pouvoir bénéficier du tarif social mais sont néanmoins fortement touchées par la hausse des prix de l'énergie", ajoute cependant l'organisation. "En effet, pour ces personnes, seul le gel de la contribution fédérale et du soutien à l'éolien offshore est prévu. Bien que nous soutenions cette mesure, il ne s'agit que de quelque 30 à 50 euros de hausse évitée sur une facture de 2.700 euros, autant dire des cacahuètes. Nous regrettons que notre proposition de diminuer la TVA à 6 % sur une tranche incompressible de consommation n'ait pas été retenue par le gouvernement, cela aurait permis aux ménages d'économiser quelque 140 euros sur leur facture."

La marge du gouvernement fédéral étant limitée, Test Achats appelle les gouvernements régionaux à suivre son exemple pour les postes de la facture qui leur reviennent. L'organisation de consommateurs déplore en effet depuis de nombreuses années que "la facture d'électricité constitue une feuille d'impôts": "Que tous les postes de type redevances, obligations service public, soutien au renouvelable, etc continuent d'être inclus dans la facture d'énergie nuit d'une part à la transparence, et ne constitue pas une juste façon de financer les projets colossaux et nécessaires en vue de la transition énergétique."