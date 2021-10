Budget fédéral - "Quelques notes musicales positives dans une symphonie inachevée", juge la FEB

La fédération patronale se dit notamment satisfaite de l'activation du droit de licenciement et de la plus grande mobilité des demandeurs d'emploi entre les régions, ainsi que de l'évolution vers davantage d'e-commerce. "Mais nous restons sur notre faim", ajoute la FEB. "Le droit individuel à cinq jours de formation va beaucoup plus loin que ce qui avait été convenu dans l'accord gouvernemental et il fait de la formation un exercice purement mathématique. Il va à l'encontre de l'autonomie sectorielle et de la liberté d'atteindre de manière pragmatique des objectifs de formation maximaux et de concrétiser une véritable culture d'apprentissage grâce au travail sur mesure."

L'organisation regrette également le règlement unique sur le télétravail et la suppression du caractère volontaire "au détriment de l'employeur". "Le gouvernement s'ingère de manière centraliste et dirigiste dans l'organisation du travail, alors qu'il s'agit pourtant d'une prérogative de l'employeur", ajoute-t-elle.