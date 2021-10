Baptême de l’art: des aiguilles à détricoter

Non, on n’a pas toujours besoin d’écrans tactiles, de machins interactifs, de mise en scène immersive, de son surround, etc. Parfois, regarder suffit. Se poster devant une toile et se laisser porter. Une toile, un dessin ou… un tapis. La tapisserie telle qu’on la connaît, c’est 600 ans d’histoire, mais on tissait déjà à l’Antiquité. La Tapisserie de Bayeux, en fait, cette fresque narrative et guerrière aux travaux d’aiguilles domestiques, c’est l’ancêtre de la bande dessinée.

Mais ce que présente la galerie Les Drapiers jusqu’au 23 octobre, à Liège, c’est bien plus que cela. Dans Narration textile, on trouve des selfies tuftés, des broderies animées, des chimères 2.0 feutrées, des mouchoirs pimpés, des violences policières immortalisées à l’aiguille et de la toile de Jouy travestie : tout est bon pour entrechoquer histoire du textile, actualité, imaginaire collectif et fiction personnelle.