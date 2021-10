«Quels gamins», «farces», «occasion ratée»… l’opposition critique vivement le budget fédéral La Vivaldi est tombée d’accord mardi matin sur le budget 2022 et les dossiers qui y sont liés. Un accord que l’opposition n’a pas manqué de fustiger.

Theo Francken et Alexander De Croo. - Belga.

Par la Rédaction et Belga Publié le 12/10/2021 à 13:43 Temps de lecture: 2 min

Le gouvernement fédéral est tombé d’accord mardi matin sur le budget 2022 et les dossiers qui y sont liés, dont la réforme du marché du travail, la relance et les mesures pour lutter contre l’augmentation des prix de l’énergie. Rapidement, l’opposition a vivement critiqué cet accord.

Le président de Défi a rapidement critiqué les propos de Pierre-Yves Dermagne et Georges-Louis Bouchez sur La Première et Bel-RTL avant même l’annonce de l’accord : « PS et MR dans les matinales pour exposer leurs trophées sans aucun égard pour le Premier ministre. Une séquence “vivaldienne” par excellence, en somme », a écrit François De Smet, sur Twitter. Une situation à laquelle Catherine Fonck, a également réagi. « Déclaration du Premier à la Chambre prévue cet après-midi. Mais cette année, on a déjà tout entendu à la radio ce matin via Pierre-Yves Dermagne et Georges-Louis Bouchez qui ont fait le discours. Avec quelques divergences bien sûr pour flatter chacun leurs électeurs… #quelsgamins », a fustigé la cheffe de groupe CDH à la Chambre, également sur Twitter.

Côté flamand, c’est la conférence de presse prévue à 11 heures, avant la prise de parole du Premier ministre à la Chambre, qui ne plaît pas à Theo Francken (N-VA) : « Cette “nouvelle culture politique” et ce “respect du Parlement et de l’opposition” font certainement partie des plaisanteries et des farces les plus acides de la Vivaldi. » Une critique également faite par François De Smet. Les mesures pour faire face à l’énergie également critiquées Aussi au centre des critiques, les mesures prises face à la flambée des prix de l’électricité et du gaz, qui menace de faire grimper les factures des ménages belges de plusieurs centaines d’euros.