Alexandre Grosjean: «Ce n’est pas l’échec de Leye mais de tout le club, les joueurs et la direction inclus»

Étant donné que la direction ne s’était pas vraiment exprimée quant au licenciement d’Mbaye Leye suite à la défaite à Malines, Alexandre Grosjean, le CEO du Standard, a pris le temps de l’expliquer clairement avant de présenter son successeur, Luka Elsner.

« Présenter un entraîneur, ce n’est jamais un exercice prévu en plein cœur d’une saison. Mais avant de le faire, il me paraît essentiel d’expliquer notre décision, à savoir celle de se séparer de Mbaye Leye et de ses deux adjoints. Elle a été basée sur des éléments factuels, un bilan sportif clair : le Standard est 12e au classement, avec un bilan de 13 points pris sur 30 et de 4 sur 15 à domicile. Vous pouvez imaginer que cela n’était pas tenable et nous devions prendre des décisions importantes. Notre intention était de soutenir Mbaye jusqu’au bout et, avant le déplacement à Malines, nous espérions, si pas une victoire, réaliser un match qui allait amener une nouvelle dynamique. Malheureusement, les premières minutes du match nous ont fait comprendre que cela n’était possible. »