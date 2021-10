Les «Soucoupes volantes» dans le firmament de la nouvelle

Mes voisins s’appellent Boréal et n’ont pas d’enfants. A leur place, j’aurais fait une petite Aurore. » C’est le début de la nouvelle Enterrer les Boréal de Grégoire Polet, la deuxième de son recueil Soucoupes volantes, paru chez Gallimard. Avec cette phrase accrocheuse et drôle, et ce titre qui en dit déjà très long puisqu’il annonce la mort des personnages, on est, hop ! projeté dans une ambiance à la fois ironique et sulfureuse. Qui n’est pas que celle de cette nouvelle-là. Les seize autres du recueil sont tout aussi prenantes, fascinantes, amusantes, mystérieuses, fantastiques, de Soucoupes volantes à Ysaÿe, de Le porno de Napoléon à Vision du yéti. Grégoire Polet a l’imagination fertile. Et nous prenons du plaisir à le lire, avec un certain sourire aux lèvres. Comme disait Pierre Maury dans notre critique de ce livre : « Un recueil à ouvrir en confiance : chacun y trouvera son compte. »