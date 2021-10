Le patrimoine financier des Belges s'est accru de presque 26 milliards d'euros

Mais les particuliers ont également investi dans les dépôts à vue (4,1 milliards d'euros), dans les dépôts d'épargne réglementés (3,5 milliards d'euros) et, dans une moindre mesure, dans les actions cotées (300 millions d'euros). Les placements en titres de créance (-2,2 milliards d'euros) et les produits d'assurance (-1,4 milliard d'euros) ont cependant affiché un recul.

Le patrimoine financier a aussi progressé à la faveur du redressement des cours boursiers. Cela s'est principalement reflété dans les parts de fonds d'investissement (+6,6 milliards d'euros), dans les actions non cotées et autres participations (+4,4 milliards d'euros) et dans les actions cotées (+3,4 milliards d'euros), précise la BNB.