Luka Elsner: «Le Standard est un club qui offre des émotions qu’il est difficile de vivre ailleurs»

Fort d’un contrat de deux ans, le Franco-Slovène a confirmé, comme nous l’avions annoncé lundi en exclusivité, que Serge Costa compléterait son staff en qualité de T3, en plus de Leo Djaoui, qui était son préparateur physique à Courtrai, ce qui ne signifie pas que Renaat Philippaerts et Kevin Miny devront prendre du recul.

C’est mardi en début d’après-midi, entre deux séances d’entraînement, que Luka Elsner a été présenté à la presse. Le nouvel entraîneur du Standard tout de suite insisté sur le plaisir qu’il avait à rejoindre le club liégeois. « C’est une évidence que je suis très enthousiaste à l’idée d’être le coach du Standard », a-t-il confié. « C’est un club qui offre des émotions qu’il est difficile de vivre ailleurs et c’est donc avec de la joie et de l’énergie que je rejoins ce projet ».

Quant à savoir si Balikwisha et Boljevic retrouveront une place dans l’effectif professionnel, Luka Elsner temporise : « Il y a là un groupe conséquent de 23-24 joueurs, on verra si l’équipe en a besoin. Par contre, mon arrivée ne va pas modifier la situation de Lestienne (qui va donc rester en Espoirs). Enfin, Carcela et Dussenne repartent sur un chemin sans obstacle… »