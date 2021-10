Budget fédéral: la N-VA quitte la séance à la Chambre en guise de protestation

Les partis de l’opposition se sont insurgés contre la conférence de presse organisée par le gouvernement, au cours de laquelle le Premier ministre et les vice-Premiers ministres ont donné un aperçu de l’accord conclu durant la nuit.

Les députés de la N-VA ont quitté mardi la séance plénière de la Chambre au cours de laquelle le Premier ministre, Alexander De Croo, doit prononcer la déclaration de politique générale, en signe de protestation contre les pratiques « non démocratiques » de la majorité et du gouvernement.

Les partis de l’opposition, non seulement la N-VA mais également le VB et le PTB, se sont par ailleurs insurgés contre la conférence de presse organisée par le gouvernement, au cours de laquelle le Premier ministre et les vice-Premiers ministres ont donné un aperçu de l’accord conclu durant la nuit. Aux yeux de ces partis, une telle initiative traduit un mépris du parlement qui devrait être informé en premier du contenu de l’accord.