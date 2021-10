Inondations: une maison sinistrée, c’est une perte de recette pour la commune

Enrôlement reporté, perte de valeur des biens immobiliers ou destruction des constructions les plus fragiles : l’impact de la crue se marquera aussi sur les rentrées fiscales.

Les communes les plus touchées par les inondations de juillet mettront des années à se relever de la catastrophe, même si la Région a annoncé son soutien à la reconstruction des infrastructures. Les crues y ont détruit d’innombrables maisons ou de nombreuses entreprises qui nourrissent d’ordinaire les finances locales à travers le précompte immobilier : les additionnels communaux à cet impôt représentent à eux seuls 20 % des recettes ordinaires des communes.

Les contribuables directement touchés par les inondations ont bénéficié d’un report de l’enrôlement. Il s’agit de quartiers entiers dans les neuf communes les plus ravagées : Trooz, Limbourg, Pepinster, Theux, Verviers, Liège, Esneux-Tilff, Chaudfontaine et Rochefort. Une mesure bienvenue mais qui, en bout de course, aura un impact sur les trésoreries communales.