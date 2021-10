Budget fédéral - Agoria voit "de bonnes intentions" mais une mise en oeuvre qui laisse à désirer

"L'ambition et le point de départ du budget et de la déclaration de politique générale, notamment que d'ici 2030 au moins huit travailleurs sur 10 âgés de 20 à 64 ans aient un emploi, sont bons et nous les partageons. Le secteur technologique lui-même fait face à une pénurie de main-d'œuvre sur le marché du travail. Aujourd'hui, nous dénombrons 15.860 postes vacants qui ne trouvent pas preneurs", souligne le CEO d'Agoria, Bart Steukers.

Selon la fédération sectorielle, une série de mesures de l'accord budgétaire représentent "les premiers pas" vers l'activation, entre autres, des malades de longue durée. Alors que la dette publique enfle à nouveau, Agoria dit croire en une "troisième voie" entre réduction des dépenses publiques et hausse des impôts: l'augmentation du taux d'activité. "Chaque pour cent de taux d'emploi gagné rapporte deux milliards d'euros", a en effet calculé le centre d'études d'Agoria.