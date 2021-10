Yves Montand, le conquérant du temps jadis

Il y a cent ans naissait Ivo Livi à Monsummano. De l’enfance ouvrière au crépuscule de star, toute une vie y passa, guidée par une ambition immense, et le désir de conquérir les plus grandes places du show-business, de Paris à Hollywood. Portrait d’un crooner tenté par l’aventure politique.

Voilà octobre, et avec lui, les feuilles mortes, qui se ramassent à la pelle. On connaît la chanson. Celle de Prévert traverse les âges, et n’a pas pris une ride. Pas comme son serviteur, Yves Montand, qui naissait il y a tout juste un siècle, le 13 octobre 2021 à Monsummano Terme, sous le nom d’Ivo Livi. Dans un mois, cela fera trente ans que le grand escogriffe a été porté en terre au cimetière du Père-Lachaise, allongé pour l’éternité aux côtés de son épouse Simone Signoret, avant d’être brièvement exhumé en 1998, pour suspicion (non avérée) de paternité. La vie d’outre-tombe n’est pas toujours de tout repos…