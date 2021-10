Le FMI abaisse ses prévisions de croissance pour la Chine

Même s'il s'agirait du rythme le plus rapide depuis 2011, cette prédiction est en baisse par rapport aux précédentes prévisions du FMI en juillet, qui tablaient sur une croissance de 8,1%.

Les investissements publics, notamment dans les infrastructures, ainsi que l'immobilier, ont servi de locomotive à la croissance en Chine lorsque l'économie était à la peine.

Mais les déboires d'Evergrande et une éventuelle faillite de ce géant de l'immobilier inquiètent les économistes.

En conséquence, plusieurs banques internationales ont récemment abaissé leurs prévisions pour le PIB chinois: Goldman Sachs ne prévoit plus que 7,8% pour 2021 et Nomura 7,7%.

Evergrande, qui croule sous une dette de 260 milliards d'euros, peine à honorer ses engagements. Un défaut de paiement pourrait se traduire par un fort ralentissement des secteurs de l'immobilier et du bâtiment, et in fine de l'économie en général.

La Chine connaît en outre ces dernières semaines des coupures de courant qui ont entraîné des fermetures totales ou partielles d'usines, pénalisant la production et les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les raisons en sont multiples mais principalement liées à la forte dépendance du géant asiatique au charbon, lequel assure 60% de sa production électrique.

La Chine avait été l'an dernier la seule grande économie à enregistrer une croissance positive (2,3%), en dépit de la crise sanitaire qui plombait l'économie mondiale.

Le pays s'est largement remis du choc initial de la pandémie dès le printemps 2020, mais de petits foyers sporadiques de Covid-19 perturbent occasionnellement l'activité.

Officiellement, le gouvernement chinois vise un objectif de croissance d'au moins 6% cette année -- un chiffre bien plus modeste que les prévisions du FMI et que Pékin devrait atteindre facilement.